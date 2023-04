Fuori strada per scansare un capriolo

Poteva finire davvero in tragedia invece, a parte alcuni inevitabili danni alla macchina, il conducente è uscito completamente illeso. Per scansare un capriolo che ha attraversato improvvisamente, una macchina di servizio della Misericordia è finita fuori strada colpendo un albero. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di giovedì su un tratto collinare di San Miniato, segnatamente nelle località di Calenzano, mentre il mezzo percorreva un tratto in discesa per andare a fare un servizio. Immediato è stato l’intervento di altri volontari e mezzi partiti dalla sede di via Augusto Conti per verificare sul posto cosa fosse accaduto. Gli incidenti causati dall’attraversamento di animali selvatici ha assunto sul territorio, negli ultimi 10-15 anni, dimensioni via via più rilevanti. Negli ultimi tempi ci sono stati diversi episodi.