Fuoco nell’azienda Due squadre al lavoro

Un incendio ha interessato ieri pomeriggio un’azienda d’eccellenza nella zona industriale di Perignano. Si tratta della Toscana Cubic Center S.r.l. L’allarme è scattato attorno alle 15 e, da quanto abbiamo appreso, le fiamme avrebbero interessato una camera di verniciatura. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Cascina con un dispiegamento imponente di forze e mezzi per mettere il più rapidamente possibile tutto in sicurezza: due squadre, almeno 15 gli uomini sul posto, con autobotti e scale.

Dopo due ore i vigili del fuoco stavano ancora lavorando. Gli operai sono immeditamente usciti dall’azienda e non si sono assolutamente riscontrate criticità per le persone che da fuori hanno seguito le varie fasi dell’intervento di spegnimento. Nei primi momenti dell’incendio una colonna di fumo è stata segnalata anche da molti automobilitsi che stavano transitando nella zona.

Per quanto riguarda le cause dell’incendio, ancora non sono state accertate ma, appunto, avrebbero avuto origine nella camera di verniciatura: ulteriori approfondimenti, una volta terminate tutte le operazioni di messa in sicurezza, consentiranno ai vigili del fuoco di chiarire cosa possa essere accaduto e quale eventuale guasto tencico possa aver originato la criticità. Non ci sono stati problemi per le persone, tant’è che sul posto non sono stati inviati mezzi del 118. La Toscana Cubic Center S.r.l, che si trova in via Sicilia, è una grande realtà specializzata nella verniciatura di alto profilo e, nel tempo, ha raggiunto importanti risultati qualitativi. L’impianto è dotato di diverse cabine di verniciatura e attualmente l’azienda occupa una trentina di addetti.

C. B.