Morto travolto da un muro a 17 anni, i funerali di Mattia

Calcinaia (Pisa), 17 ottobre 2023 – Tanta gente, tanti amici e i palloncini bianchi per salutarlo: si sono svolti a Fornacette i funerali di Mattia Simonetti, il ragazzo di diciassette anni morto dopo essere stato travolto da un muro crollato in un rudere in campagna in via delle Case Bianche, nel territorio comunale di Calcinaia. Affranti i genitori, ai quali si sono stretti i tanti amici del ragazzo.

Il casolare abbandonato e, nel riquadro, il giovane Mattia

Una tragedia assurda, in un pomeriggio che doveva essere spensierato. Mattia e gli amici erano in quel podere diroccato per fare alcune foto. A un certo punto il crollo che non gli ha lasciato scampo. Inutile l’intervento di vigili del fuoco e 118.

I funerali si sono svolti alla chiesa Regina Pacis di Fornacette. Sul corpo del giovane, che era studente dell’Istituto Fermi di Pontedera, verrà volta l’autopsia. "Sarai sempre uno di noi”, c’era scritto su uno striscione preparato dagli amici. Presente anche la scuola, con il dirigente e gli insegnanti e gli ex compagni di squadra della Stella Azzurra di Pontedera, dove il ragazzo aveva giocato.