Pontedera, 4 agosto - Fuga di gas e cinque famiglie evacuate. E' successo questa notte dopo le una in via Gramsci a San Miniato. La fuga di gas è stata innescata dalla rottura di un tubo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco è intervenuta anche Toscana energia.

Il Comune di San Miniato ha attivato il centro operativo comunale per il coordinamento delle operazioni di soccorso. Chiuse via Fratelli Rosselli e via Gramsci dalla rotatoria fino a via Risorgimento.

La situazione dovrebbe tornare alla normalità nel corso della mattinata: i lavori di ripristino della condotta, si spiega dai vigili del fuoco, sono stati ultimati e sono in corso le verifiche per accertare che non ci sia presenza di gas nelle aree vicine alla zona dove si è verificato l'incidente. In una nota la società che gestisce il servizio del gas, Toscana energia, spiega che la rottura è dipesa da lavori di trivellazione e che ha interessato un tubo di media pressione della rete di distribuzione gas. «Vista la complessità del guasto potrebbero verificarsi disservizi e conseguenti disagi per gli utenti dell'area circostante nel proseguo della giornata. I tecnici di Toscana Energia sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile».