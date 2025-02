Fronte terzo medico di famiglia. Sfumata anche la seconda trattativa

E’ ancora avvolta in una bolla fumosa la situazione del terzo medico di famiglia a Pomarance: il posto resta vacante, dato che il medico che inizialmente aveva dato disponibilità, ha immeditamente fatto retromarcia. Idem per un medico di Napoli: la trattativa in questo caso è sfumata. Per salvaguardare il servizio, la via maestra, provvisoria, punta a rafforzare la guardia medica. Un passo indietro: a seguito del pensionamento di un medico di medicina generale del distretto di Pomarance, l’azienda asl Toscana Nord Ovest ha prontamente emesso un bando per la copertura provvisoria del posto purtroppo andato deserto. E vista la precisa volontà del Comune di mantenere il terzo medico al fine di garantire un’adeguata qualità dell’assistenza, peraltro già complicata dagli aspetti logistici del vasto territorio, il Comune si è impegnato nella ricerca di medici disponibili scrivendo agli ordini dei medici delle dieci province toscane e di molte altre Regioni con l’impegno di agevolare eventuali interessati anche mettendo a disposizione un alloggio.

"Dopo aver esaminato un’offerta di disponibilità proveniente dalla nostra zona, poi non andata a buon fine, si è risolta senza esito anche un’altra disponibilità dall’ordine dei medici di Napoli - sottolineano, in una nota, il sindaco Graziano Pacini e il presidente della Sds Matteo Franconi - vista la situazione di alcune centinaia di assistiti ancora non coperti, il Comune ha chiesto all’azienda Asl di inserire a copertura definitiva nell’imminente bando regionale il posto vacante di Pomarance come zona carente e disagiata e nel frattempo di adottare in via provvisoria i provvedimenti utili a garantire il medico ai cittadini che ne sono ancora sprovvisti. Nel periodo necessario al completamento dell’assegnazione del medico verrà rafforzata la presenza della guardia medica diurna su due giorni alla settimana anziché solo il venerdì come avviene attualmente. E’ convinzione dell’amministrazione Comunale di dover salvaguardare l’esperienza della medicina di gruppo e verificare la situazione organizzativa al momento in cui sarà ripristinata appieno la funzionalità complessiva del sistema assistenziale. Ringraziando quanti si sono prodigati nella ricerca della soluzione, l’impegno di Comune e azienda sanitaria congiuntamente alla Società della Salute Valdicecina Valdera dovrà proseguire nella proficua collaborazione per la costruzione della Casa della Salute, cui sarà possibile rilanciare un livello di assistenza, anche specialistica, all’altezza dei bisogni della nostra popolazione".

Ilenia Pistolesi