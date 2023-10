"Frazioni o borghi?. Scelta fatta da tempo". I sindaci s’interrogano sulla proposta di Giani

Un disegno di legge, proposto di recente dal presidente della Regione Eugenio Giani, che darà la possibilità ai sindaci di modificare la dicitura frazioni con quella di borghi, per "dare una maggiore evidenza - ha detto il governatore - al richiamo turistico e far ottenere a tante realtà toscane quella maggiore visibilità che meritano". E cosa ne pensano i sindaci della Valdera e dell’Alta Valdicecina, terre brulicanti di costellazioni di paesini che sono già, oltre a un timbro ufficiale, borghi e piccoli mondi antichi? "Siamo, in tutta onestà, avanti rispetto alla proposta del presidente della Regione - commenta il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni - mi spiego: nel logo provvisorio del nuovo Comune Alta Valdera (il riferimento è al progetto di fusione ddei campanili di Peccioli-Lajatico, ndr), sono elencati tutti i nostri borghi, da Ghizzano a Orciatico. Con questa operazione andremo a mettere in atto una forte valorizzazione del territorio in tutte le sue peculiarità e sfaccettature, perché il progetto di un Comune unico non umilia i centri più piccoli, ma andrà nella direzione contraria, cioè in un’idea che li metterà ancor più in luce". Insomma, in questa fetta di Valdera la proposta del governatore è già impressa nel progetto di fusione. E anche nelle terre geotermiche, da tempo le frazioni sono borghi o paesi.

"Nel nostro Comune non esiste la dicitura frazione da diverse legislature - spiega Ilaria Bacci, sindaca di Pomarance - oltre al capoluogo, abbiamo 7 borghi e un paese, Larderello. E non è solo una formalità, perché qui ogni borgo conserva la sua autonomia e tradizione". E la proposta di legge cattura invece l’attenzione del sindaco di Palaia Marco Gherardini. "Un’idea che condivido, perché ogni progetto che valorizza i territori è apprezzabile. Ma serve un sistema che aiuti la vitalità dei borghi e frazioni, supportando i Comuni a dare gambe a progetti in cui politiche sociali e scolastiche siano rafforzate nelle piccole comunità".

Ciò che mette invece in luce la sindaca di Capannoli Arianna Cecchini, è la ‘zona grigia’, ossia i Comuni sopra i 5 mila abitanti che a livello legislativo hanno gli stessi obblighi di una metropoli come Milano. "Non tiriamo una riga solo sul numero di abitanti – dice la sindaca – perché non dobbiamo solamente guardare alle grandi realtà e passare poi direttamente alle più piccole. Ci sono Comuni, come Capannoli, che non godono di benefici derivanti da geotermia, eolico e via dicendo. Ma che hanno gli stessi obblighi di un Comune come quello di Milano. Il mio pensiero è aiutare tutti oltre al numero di abitanti, alto o basso che sia".