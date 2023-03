Fratres: associazione di ispirazione cristiana che crede all’importanza della donazione

La Fratres Toscana nasce come Ente Morale nel 1971 a Lucca, a partire dai primi nuclei di donatori presenti all’interno delle Misericordie d’Italia già dal 1951, con l’obiettivo di invitare la gente alla donazione anonima e gratuita del sangue, del sangue midollare e degli organi.

E’ un’associazione approvata da un decreto ministeriale del 1994 che si avvale di volontari, persone impegnate, attente alle problematiche dei propri simili e preparate. Il lavoro preliminare è, infatti, l’informazione circa l’importanza della donazione e il superamento di quelle piccole paure che ci bloccano davanti ad un gesto così semplice eppure così solidale. Prima di tutto la paura dell’ago, una di quelle più frequenti.

Il nome Fratres, infatti, significa fratelli, indica che siamo pronti a donare per chiunque abbia bisogno del nostro dono come se fosse un nostro fratello. Il simbolo della Fratres rappresenta una goccia nel cuore e indica sia la generosità del cuore di chi dona che la preziosità di ogni goccia del nostro sangue per consentire la vita a chi lo riceve.

Questa associazione sviluppa un’azione permanente a tutti i livelli della vita sociale, specialmente nel mondo giovanile e studentesco, per la diffusione dell’educazione sanitaria e della cultura del dono.