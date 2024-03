Fratelli d’Italia chiede investimenti per migliorare l’ospedalino

Investimenti per migliorare la situazione. Fratelli d’Italia alcune settimane fa abbiamo fatto un sopralluogo all’ospedalino. Qui si trovano tre importanti strutture sociosanitarie della Asl Toscana Centro: la Residenza Sanitaria Assistenziale ‘Selene Menichetti’ gestita dalla Cooperativa Di Vittorio che conta 39 posti convenzionati e un posto d’emergenza sempre convenzionato; la Comunità Alloggio Protetto ‘Il Melograno’ che ha 10 ospiti di età compresa tra i 18 e i 64 anni; il servizio semiresidenziale disabili ‘La Farfalla’ che svolge l’attività di Centro Diurno e segue 28 persone. "Abbiamo avuto modo di confrontarci con il personale che si è mostrato particolarmente preparato e attento. Anche se gli edifici non hanno dei problemi strutturali, abbiamo notato una eccessiva trascuratezza negli arredi e la mancanza di attrezzature – dicono il consigliere regionale di Fratelli d’Italia componente della Diego Petrucci e il candidato sindaco per il centrodestra a Castelfranco Fabio Mini (nella foto) –. Basterebbe un investimento minimo per rendere davvero eccellente il lavoro svolto all’ospedalino". "In particolare dovrebbero essere rinnovati gli arredi sia interni che esterni delle aree comuni – aggiungono –, dovrebbero essere messi a disposizioni tablet o altri dispositivi ai pazienti e le attrezzature della palestra dovrebbero essere rinnovate". "Pensate, nelle camere della Rsa non ci sono televisioni ed è a disposizione di personale e ospiti delle tre strutture un solo pc – concludono–. Sembra un problema di poco conto, ma ormai sappiamo che passare molto tempo in un ambiente curato può produrre benefici psicologici, specialmente ad anziani e persone con disabilità. Così come mettere a disposizione dei pazienti dei dispositivi elettronici e nuove attrezzature per la palestra contribuirebbe fortemente a migliorare l’attività del personale e la qualità della vita degli ospiti". Mini e Petrucci hanno scritto al direttore della Asl, Valerio Mari.