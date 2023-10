Frasi razziste, maglietta fascista e denunce. "Oggi facciamo denuncia"

Santa Maria a Monte (Pisa), 24 ottobre 2023 - "Ad oggi non sono stati presi provvedimenti, e neanche ci sono incontri previsti con l’azienda per questa vicenda", dice Riccardo Bartoli (Uilm Pisa) dopo la manifestazione di ieri mattina davanti ai cancelli della Ristori di Montecalvoli, azienda dell’indotto Piaggio. "L’adesione alle otto ore di sciopero è stata alta – aggiunge Bartoli – e siamo soddisfatti. Al presidio hanno preso parte, soprattutto, tutti i lavoratori che hanno assistito all’episodio. Ma non solo loro". Al centro della protesta il comportamento di un caporeparto della Ristori, e di come – da quanto è stato riferito – sarebbe degenerata la discussione tra questo e un lavoratore extracomunitario, che è anche delegato sindacale, sui tempi di lavoro. Secondo il caporeparto, i senegalesi, rallentano la produzione. Il caporeparto – secondo quanto denunciato da Uilm – si è rivolto all’operaio con frasi dal tono razzista. I lavoratori hanno testimoniato alla Uilm che il caporeparto si sarebbe rivolto in quella discussione con parole; “Siete neri“, “Non avete voglia di lavorare“, “Cosa ci siete venuti a fare in Italia".

La risposta del delegato sindacale al caporeparto fu quella di definirlo fascista e razzista. Successivamente a questa discussione, quindi, il caporeparto – è stato ricostruito – "si è presentato in azienda con una maglietta inneggiante al fascismo urlando “Si sono fascista“. "Ecco, tutto questo per noi ha meritato l’iniziativa di oggi – spiega Bartoli – anche per far vedere una reazione decisa e l’urgenza di provvedimenti adeguati nei confronti di un soggetto che sappiamo essere recidivo. Provvedimento che non ci sono stati". Secondo Uilm comunque, probabilmente, sarà fatto un richiamo ad entrambi: sia al caporeparto che al delegato sindacale. "Ma il caporeparto – aggiunge Bartoli – doveva essere subito colpito da un provvedimento dell’azienda, perché certe espressioni sono assolutamente intollerabili ed ingiustificabili".

Alla vista della t-shirt ci sarebbe stato anche un tentativo di scattargli una foto, ma non c’è stato il tempo. Il giorno dopo il fatto , si apprende, il caporeparto ha affisso un foglio nella bacheca dello stabilimento chiedendo scusa all’azienda e ai suoi dipendenti per il gesto, sottolineando "che non aveva alcuna intenzione di offendere nessuno". "Oggi ci confronteremo con il legale del sindacato per definire modalità e tempi per presentare denuncia. Faremo una denuncia collettiva contro il caporeparto – conclude Bartoli –. per il resto attendiamo le decisioni che intenderà prendere l’azienda. Che comunque, secondo noi, arrivato tardi, rispetto alla gravità dell’accaduto".