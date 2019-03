Pontedera (Pisa), 6 marzo 2019 - "Non volevo offendere nessuno e il mio discorso, che non ho concluso, era più ampio. Non ho niente contro gli omosessuali". Sono le parole dell'avvocato Giuseppe Brini, passato in pochi giorni da candidato a sindaco di Pontedera per il centrodestra a bersaglio di scomode accuse. Per una frase detta durante la presentazione della sua campagna elettorale.

"Non ci sono gay nella mia famiglia", aveva detto il candidato della Lega. Sorrisi a denti stretti e qualche imbarazzo nella sala. Poi la decisione della Lega di scaricare il candidato. Una decisione clamorosa, in una terra da settant'anni in mano al centrosinistra e che, dopo le roccaforti di Cascina e Pisa cadute, la Lega vuole conquistare. L'avvocato ha parlato di fronte ai giornalisti. Le sue parole nel video qui sopra.