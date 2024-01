Franconi si presenta per il bis. Bagnoli in attesa

PONTEDERA

Un fine settimana intenso dal punto di vista politico a Pontedera. Si comincia oggi, sabato 20 gennaio, perché questa mattina il sindaco uscente Matteo Franconi incontra i cittadini al Sete Sois Sete Luas, un’occasione per fare il bilancio di ciò che è stato e partire con la nuova candidatura per le elezioni di giugno. Questo pomeriggio, a partire dalle 15, il movimento No Base sarà su Corso Matteotti per raccogliere firme contro il progetto di base militare in programma alla ex Tenuta Isabella. "Chiediamo al sindaco e alle istituzioni – scrivo i no base – chiarezza in merito al progetto, perché decisioni di questa portata non possono essere prese tenendo i cittadini all’oscuro". Non ci sarà invece l’appuntamento di Fratelli d’Italia in cui doveva essere ufficializzata la candidatura di Matteo Bagnoli, l’appuntamento è stato rimandato.