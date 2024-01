Franconi punta al raddoppio: "Faremo nuovi percorsi per il bene di Pontedera"

"Per noi Pontedera è amore quotidiano". È con questa dichiarazione di affetto per la città che il sindaco uscente, Matteo Franconi parla ai suoi elettori. Ieri mattina al centro Sete Sois Sete Luas, si è svolto l’evento ’Dialoghi Urbani’ per fare il bilancio degli ultimi cinque anni e riprendere quel contatto con la città in vista delle prossime amministrative di inizio giugno.

Un racconto di ciò che è stato fatto nei primi cinque anni di amministrazione Franconi che passa da dieci parole per ripercorrere quello che il sindaco ha definito "il quinquennio breve". Prendendo in prestito l’epiteto usato per il secolo scorso, reso breve dalle due guerre mondiali, Franconi usa lo stesso nome per parlare della legislatura segnata dal Covid. Non è un caso se la prima parola è proprio "tempo", con un segno tra il prima e il dopo la pandemia. Si passa poi a "visione" per parlare dei progetti del Pnrr, di rigenerazione urbana e di mobilità. C’è la "cura" che ha permesso di trasformare le criticità in opportunità come la nascita del polo Dino Carlesi e la "scelta" di procedere per priorità andando avanti sulle scuole e mettendo in attesa il progetto della caserma nel quartiere stazione.

Nell’elenco trova spazio la parola "verità" associata alla battaglia per le bonifiche dei territori inquinati dal keu e "prospettive" legate alla copertura delle infrastrutture. Le "vocazioni" di Pontedera sono la sua anima e quel rinnovato rapporto con l’azienda simbolo del Territorio: la Piaggio. E poi c’è la "rete" delle associazioni. Infine ci sono "comunità" e "insieme" per ringraziare giunta e consiglieri comunali.

Sono cominciati ieri alcuni tavoli tematici per approfondire uno per uno gli aspetti che rientrano nel governo locale. Circa 160 cittadini hanno potuto scegliere di occuparsi di lavoro, scuola, cultura, ambiente, lavori pubblici, commercio, sociale, sanità, sport, giovani, mobilità, sicurezza e macchina amministrativa. A fine mattina la chiusura dei lavori con le prime restituzioni, nei prossimi mesi i partecipanti ai tavoli continueranno a lavorare in autonomia mentre sindaco e comitato elettorale cominceranno un percorso di ascolto nei quartieri e nelle frazioni. Alla fine ci sarà una plenaria di restituzione e la presentazione del nuovo programma elettorale. "Non vogliamo che Pontedera – ha detto Franconi – sia vittima dell’immobilismo che sta colpendo il Paese. Abbiamo l’ambizione lasciare alle prossime generazioni una città più viva e vivace. È stato un onore condividere questo cammino con voi. Adesso è tempo di immaginare insieme percorsi nuovi all’altezza dei bisogni della città". All’evento di inaugurazione della campagna elettorale anche i volti regionali del Pd: il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, l’assessora Alessandra Nardini e il consigliere Andrea Pieroni. Tra il pubblico gli esponenti delle diverse anime che compongono l’attuale governo cittadino. La conferma della lista civica guidata dal vicesindaco Alessandro Puccinelli che vede la presenza anche di Azione, Italia Viva (in una possibile riappacificazione tra i due partiti in salsa tutta pontederese) e Più Europa. Ci sono i socialisti e infine c’è la lista a sinistra Progetto Pontedera mentre rimane da sciogliere il coinvolgimento di Sinistra Italiana.