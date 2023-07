Franconi: "Palazzo rosa Ecco il programma"

"Sul territorio di Pontedera non ci sono stati arrivi da parte delle famiglie del palazzo di via Rospicciano, e neppure sono programmati". Il sindaco Matteo Franconi, nel ruolo di presidente della Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera ha fatto il punto sullo smantellamento del palazzo rosa di Ponsacco. "Stiamo cercando di accompagnare questi nuclei verso la fuoriuscita – ha spiegato –. Adesso stiamo individuando il soggetto terzo, una figura del terzo settore che possa accompagnare queste famiglie verso un’uscita in modo autonomo dal momento che questo palazzo ha una serie di sfratti ma anche un’inagibilità strutturale dell’immobile. Stiamo completando l’affidamento, il percorso è lungo. Ad oggi i nuclei non sono ancora stati accompagnati in altri territori. Se questi nuclei non troveranno una nuova destinazione in modo autonomo, ogni Comune della provincia si farà carico di ospitarne uno". E sui temi della sicurezza a Pontedera, dibattuti recentemente da Fratelli d’Italia in un dibattito pubblico in piazza della stazione con il primo cittadino assente e rappresentato da un cartonato dall’opposizione. "Al Governo c’è il centrodestra, è imbarazzante da parte loro attaccare il Comune quando sappiamo che le forze dell’ordine rispondono al Governo e al Ministero – la replica di Franconi –. Perché non rifanno propria quella battaglia della polizia alla stazione? Ora al Governo ci sono loro. E allora invece di stare in piazza con i cartonati farebbero bene a fare qualche giratina in più a Roma e chiedere al Governo che sulla sicurezza non si facciano solo slogan. Noi entro la fine dell’anno daremo il via alla gara per lo spostamento dell’hub dei bus, propedeutico alla realizzazione della caserma dei carabinieri. E l’impegno di portare l’organico della polizia municipale a 36 persone entro fine settembre lo abbiamo rispettato. Infatti cinque giorni su sette la municipale fa anche il terzo turno".

l.b.