Franconi, appello per la sicurezza a Pontederasia: "Il Governo invii i militari in città"

PONTEDERA

Sia il sindaco Matteo Franconi che il consigliere di Fratelli d’Italia, Matteo Bagnoli, chiedono allo Stato i militari per una maggiore sicurezza in zona stazione. Prima il consigliere Bagnoli aveva annunciato che presenterà una mozione per ripristinare il servizio dell’Esercito Italiano nel quartiere stazione. "Attraverso la nostra mozione – dice Bagnoli – chiediamo all’amministrazione comunale di reintrodurre la città di Pontedera nel circuito di vigilanza dell’operazione Strade Sicure curata dall’Esercito Italiano con l’impiego minimo di tre giorni alla settimana in orario pomeridiano e serale in zona stazione ferroviaria". Poi la replica del primo cittadino Franconi che risponde a Bagnoli dicendo che questo passo lui stesso lo aveva già fatto due settimane fa.

"Se (Bagnoli, ndr) mi avesse chiesto informazioni invece di costruirci sopra una operazione solo di facciata gli avrei detto che dopo varie riunioni in prefettura il 2 ottobre, ben prima della sua uscita pubblica, ho formalmente richiesto la stessa cosa – dice Franconi –. Non perché sia una panacea, ma perché, come ho scritto, può aiutare nel mosaico più ampio delle azioni che servono a tutelare un bene che è senz’altro essenziale per i cittadini. Noi, come sa la nostra comunità, per quel quartiere abbiamo progettato e programmato una rigenerazione urbana e la costruzione di una nuova caserma dei carabinieri che abbiamo ritardato a realizzare soltanto perché, nel mentre, ci siamo occupati di investire 20 milioni di euro su un altro tipo di sicurezza, quella delle nostre scuole: il Polo Carlesi, all’ingresso della città in sostituzione di un mostro di edilizio, sta lì a ricordarcelo ogni giorno".