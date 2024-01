Francesca Giorli, la sfida: "Voglio rilanciare la città. Promozione di alto livello"

Francesca Giorli, in lizza alle primarie della Coalizione Civica per la scelta del candidato sindaco, quali sono i suoi punti programmatici?

"Il punto cardine sul quale poggia il mio progetto per Volterra è principalmente il rilancio della città, che vorrei attuare prevalentemente in due direzioni".

Quali?

"La prima è basata principalmente sulla promozione, una materia nella quale mi sento sicura di poter dare un contributo importante per lo sviluppo di Volterra. Io lavoro in ambito audiovisivo (la candidata alle primarie Giorli è stata fra le protagoniste dell’allestimento doppio, in città, del set della fiction Rai I Medici, ndr) e principalmente mi occupo di cinema. Conosco persone che lavorano e gravitano nel mondo dello spettacolo e posso solo dire che oggi la nostra città esprime solo una minima parte di quello che invece è il suo grande potenziale. Serve, dal mio punto di vista, un progetto robusto di promozione di alto livello per entrare di forza in un immaginario collettivo capace di stagliarsi a livello europeo. La seconda direzione della mia proposta, invece, è rivolta alla nostra comunità, ai volterrani che credo debbano riappropriarsi della propria città. In questo senso, vorrei vedere un Comune, un territorio, che è costruito a misura di cittadino. Un Comune che possa avere come cifra distintiva l’apertura a tutti. Dobbiamo lavorare, perciò, per incentivare idee e progetti. Vorrei vedere concretizzarsi un’ amministrazione comunale capace di valorizzare le iniziative di tutti, senza guardare a provenienze o convenienze".

Cosa farà qualora dovesse vincere le primarie civiche di domenica prossima? E come costruirà la propria squadra elettorale?

"Se vincerò le primarie civiche cercherò fin da subito un confronto serrato con tutta la Coalizione Civica. Chi mi conosce sa che amo lavorare in squadra, perché solo all’interno di una squadra si raggiungono i traguardi che ci siamo prefissi. Per questo motivo chiederò disponibilità alle migliori forze presenti nella Coalizione che è nata dall’unione delle due liste civiche Per Volterra e Uniti per Volterra. Lo scopo è quello di avere dei compagni di viaggio generosi e disponibili a dedicarsi alla crescita comune, collettiva, di Volterra e del suo territorio".

Perché, infine, è importante l’appuntamento al voto?

"Le primarie rappresentano una grande opportunità perché permettono ai cittadini di esprimersi. È un po’ come se, attraverso questo strumento, la lista civica uscisse dalle proprie stanze per chiedere un confronto diretto con gli elettori. Credo molto nella democrazia partecipativa e sono contenta di questo percorso, pensando che porterà, comunque vada domenica prossima dopo il verdetto delle urne, visibilità alla Coalizione Civica tutta".

Ilenia Pistolesi