Frana sulla 439. Chiusa una corsia

Un movimento franoso ha invaso la carreggiata della regionale 439 Sarzanese-Valdera nel cuore della notte tra lunedì e martedì: la terra, come una colata di lava, si è staccata da una scarpata per irrompere nella sede stradale all’altezza del km 96+300, nei pressi della località La Bacchettona. Sono intervenuti, a partire dalla notte, squadre e mezzi di Anas e i vigili del fuoco di Saline, impegnati nei lavori per il ripristino della viabilità. Ieri mattina, la strada è stata interdetta al traffico per alcune ore: sono stati messi a punto una serie di percorsi alternativi rispetto a una strada molto trafficata anche dai mezzi pesanti. La strada è stata riaperta ieri pomeriggio con senso unico alternato. Inoltre i vigili del fuoco sono intervenuti ieri mattina nella strada vicinale di Pinzano, località San Girolamo, nel Comune di Volterra, per l’incendio di una baracca.