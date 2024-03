Frana provinciale 329. Scatta una raccolta firme: "Ora intervento urgente"

Una petizione, che porta in calce la firma di 279 cittadini, la cui preoccupazione è forte per le ripercussioni sulla frana che si è inghiottita un pezzo di carreggiata in un territorio, la Valdicecina, che presenta da lustri problemi idrogeologici che minacciano la viabilità con smottamenti e cedimenti delle strade. Siamo nel Comune di Pomarance dove sulla strada provinciale, 329, in località Poggetto Rosso e nelle vicinanze dell’abitato della frazione di Serrazzano, si è aperto un nuovo squarcio, con l’asfalto che ha ceduto mangiandosi una porzione della sede stradale. E’ da qui che parte una petizione popolare per chiedere alla Provincia di Pisa "interventi urgenti, che scongiurino l’isolamento della zona ed ogni pericolo per la pubblica incolumità".

"Ad alcuni giorni dall’evento franoso che si è verificato in località Poggio Rosso, che ha interessato una parte della carreggiata della provinciale, la popolazione della zona esprime preoccupazione, dal momento che la strada non ha alternative di passaggio veicolare. Inoltre - insistono i firmatari della petizione, inviata a Provincia di Pisa, alla Regione e ai sindaci - ancora lungo la provinciale 329, nella zona a sud dell’abitato della frazione di Serrazzano, in prossimità di un movimento franoso che è in atto da anni, è evidente la formazione di un altro avvallamento nella carreggiata. Un fatto che ci spaventa. Servono - è la voce dei cittadini a chiederlo - interventi di risanamento per scongiurare difficoltà negli spostamenti e pericoli per tutti".

Intanto il Comune di Pomarance fornisce una prima istantanea della situazione: "Abbiamo effettuato un sopralluogo richiesto dalla sindaca Bacci ai dirigenti della Provincia di Pisa sulla Sp 329 in corrispondenza della frana che ha recentemente interessato parte significativa della carreggiata. Sono in fase di conclusione da parte della Provincia le indagini geologiche per definire la tipologia di intervento da eseguire in base al movimento franoso che si è manifestato. I necessari supplementi di indagine saranno eseguiti dopo un ulteriore sopralluogo del geologo previsto per il prossimo mercoledì. All’esito delle indagini tecniche, la cui conclusione è prevista entro il 26 marzo, saranno indicati gli interventi da eseguire e quantificate le risorse necessarie. L’intervento è ritenuto prioritario dalla Provincia che impiegherà risorse già nella disponibilità dell’ente. Lo stesso presidente della Provincia Massimiliano Angori in un colloquio con la sindaca Bacci ha assicurato la massima attenzione pur sottolineando la difficoltà delle province nel reperimento delle risorse".