Frana di via Bagnoli: "A breve il progetto esecutivo, poi le opere"

Siamo nella zona ospedale dove il versante è stato interessato, ormai nel 2014, da un movimento franoso la cui sicurezza è stata ripristinata ma non in maniera definitiva. È un sorvegliato speciale che da anni aspetta la soluzione del "caso" i cui fondi sono stati deliberati – ormai da qualche anno – e tramite la Regione, sono entrati nelle casse del municipio. Un finanziamento frutto dell’accordo Ministero-Regione Toscana che consente oggi al Comune di San Miniato di sistemare la frana di via Bagnoli, una ferita nel crinale della città aperta da dieci anni. "Attendiamo a giorni il progetto esecutivo – spiega l’assessore ai lavopri pubblici Marco Greco –. Poi andremo rapidamente ad affidare le opere. Si tratta di un’operazione complessa e delicata, con un importanti di lavori che supera ampiamente il milione di euro. In questi anni il movimento franoso è sempre stato sotto controllo, continuamente monitorato. Non si sono mai segnali o ragioni di temere pericoli imminenti.