Distruggono i vetri del treno dopo essere scesi. Danni per migliaia di euro / FOTO

Hanno rotto venti vetri di un treno regionale Firenze-Pisa. E' accaduto di prima mattina nella stazione di San Romano, in provincia di Pisa. In particolare sono stati distrutti i cristalli di quindici finestrini e cinque porte. Alcuni passeggeri sarebbero scesi e poi avrebbero rotto i vetri con un martelletto preso dentro il convoglio. I danni ammontano a oltre seimila euro e il treno dovrà rimanere fermo per una settimana. Trenitalia ha sporto denuncia contro ignoti. La polizia ferroviaria ha avviato le indagini.