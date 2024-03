Forza Nuova contro Ferdani: "Candideremo Simone Grossi"

Si infiamma la campagna elettorale di Pontedera. "Forza Nuova Pontedera rimane sorpresa e indignata dalla presa di posizione illiberale ed anti-democratica di Gianni Ferdani di Sinistra Italiana". E’ il commento di Forza Nuova contro il rappresentante di Sinistra Italiana che in un intervento si augurava che Forza Nuova non partecipasse alle elezioni comunali. "Forza Nuova sta raccogliendo con successo le firme necessarie per poter sostenere la candidatura di Simone Grossi a sindaco di Pontedera, ed al momento possiamo dire ormai che il simbolo del nostro partito sarà tra quelli ammessi alla prossima tornata elettorale – annuncia Forza Nuova – Ci presentiamo per poter dare un’alternativa di popolo al duo Franconi-Bagnoli, personaggi ormai non più distinguibili per le loro prese di posizione ed il loro passato politico. Simone Grossi rappresenta il vero cambiamento a Pontedera, colui che vuole un Pontedera veramente sicura, efficiente ed al passo con le sfide che ci attendono. Siamo fiduciosi nelle nostre possibilità, ma sappiamo che possiamo rappresentare un ostacolo sulla strada del consociativismo a Pontedera, ed è per questo che la sinistra sta affilando le armi contro di noi".