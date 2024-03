Forza Italia: "Un appello all’unità"

VOLTERRA

Forza Italia, attraverso la voce del suo vice coordinatore provinciale Dino Guiggi, vaglia la possibilità di presentare un proprio nome a candidato a sindaco per prossime elezioni amministrative. "Un appello all’unità politica e sociale per permettere a Volterra di uscire da un ultradecennale crisi economica e demografica, uspichiamo - scrive Guiggi - per questo un patto per Volterra“ senza veti e steccati politici che non hanno fatto altro che danneggiare Volterra e i suoi cittadini per l’interesse dei pochi che ne hanno beneficato in questi decenni. Vedremo se nei prossimi giorni questo appello per Volterra sarà accolto, la cosiddetta Coalizione civica che si presenta come un apparato riverniciato alla meglio, ha governato per dieci anni Volterra con risultati deludenti ed è stata in minoranza per altri cinque, a nostro avviso non ha la credibilità e le capacità per presentarsi come unica alternativa al Pd". "Forza Italia resta comunque aperta al confronto con la società civile non solo del centrodestra altrimenti come già successo nelle elezioni precedenti - dice il vice coordinatore - sarà inevitabile un terzo candidato o candidata. Forza Italia si faccia capofila del cambiamento politico a Volterra e il civismo sia da supporto al centrodestra e non alternativo. È inimmaginabile che il nostro movimento, inseguendo per idea di taluni, anche di alcuni alleati, si proni ciecamente e si appiattisca ad un finto civismo".