Fornacette investe sullo sport Arrivano il padel a luci spente il touchtennis e il pickleball

Si gioca a luci spente, completamente al buio. Il ghost padel è sbarcato a Fornacette ed è subito boom di prenotazioni. Che il padel sia lo sport del momento ormai è cosa nota, con campi che negli ultimi anni sono sbocciati in tutta Italia e pure in Valdera. Ma nell’area sportiva di Fornacette si è deciso di rilanciare costruendo nuovi campi in cui si può giocare a padel ma non solo. La scorsa settimana, alla presenza del sindaco Cristiano Alderigi, dell’assessore allo sport Giulio Doveri e del presidente dell’Fc Fornacette Casarosa, Luca Baldi, è stata inaugurata la nuova tensostruttura che ora può ospitare due nuovi campi da padel (con la possibilità dalle 22 in poi di giocare in notturna a luci spente), un nuovo campo da pickleball e un nuovo campo da touchtennis. "Questa è l’unica struttura polivalente indoor in Italia che raccoglie Padel, Ghost Padel, Pickleball e Touchtennis – dice Baldi –. In questa prima settimana per il Ghost Padel abbiamo registrato subito il tutto esaurito con tantissime persone intenzionate a provarlo. Stanno arrivando le prime richieste anche per il Pickleball e per il Touchtennis. E ovviamente per i campi da Padel ma questa ormai non è una novità".

Ma come si gioca a Ghost Padel? Le regole e il campo sono quelle del padel, ma si gioca a luci spente. È un format nato in Italia che sta avendo successo per la sua spettacolarità. Abbigliamento e racchetta non cambiano, le lampade wood illuminano i nastri attorno al campo e attorno ai vetri e tutto diventa più magico. Il pickleball è invece un gioco prettamente americano, molto divertente, un mix tra tennis, ping pong e padel. E infine il Touchtennis più adatto agli amanti del tennis più avanti con l’età si gioca con palle di gomma piuma. Tutti questi sport possono essere provati agli impianti sportivi di Fornacette. Sono stati smantellati i due campi esterni, portati in un agriturismo di Palaia per promuovere il turismo sportivo e, attraverso i maestri e alcuni corsi, portare poi i turisti a giocare a Fornacette.

