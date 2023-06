Fondazione e cultura Emozioni sotto la Rocca La Banda dell’Esercito Poi arriverà La Tosca

di Carlo Baroni

Una carrellata di eventi culturali. Un’estate d’eccezione e di autentica ripartenza. Al centro la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, guidata da Antonio Guicciardini Salini, grazie alla quale nelle prossime settimane il territorio vivrà emozioni straordinarie: il concerto della Banda dell’Esercito Italiano, il complesso musicale istituzionale rappresentativo della Forza Armata; e l’unica rappresentazione toscana di quest’estate della "Tosca", il dramma storico di Giacomo Puccini. E poi molto altro ancora.

Presidente, come nascono, in particolare, queste due importanti iniziative?

"Anche questa è cultura sul territorio e per le nostre comunità. Offriamo ai cittadini la possibilità di assistere gratuitamente al concerto della Banda dell’Esercito, una compagine di altissimo profilo composta da oltre cento orchestrali. Averla qui è un grande onore e un gesto di riconoscenza verso la nostra forza armata. Quello italiano non è un esercito di guerra, ma di pace, di uomini che compiono eccezionali missioni umanitarie, che sono a fianco di paesi e di città colpite da terremoti e alluvioni. E’ un esercito che spala il fango e salva le vite. Non ci dimentichiamo quanto hanno fatto durante la pandemia. Il concerto sarà il 12 luglio".

E poi l’opera lirica?

"Concluderà il luglio sanminiatese. Si terrà il 27, appena spente le luci sul Dramma Popolare che noi, come Fondazione, sosteniamo in modo determinante e che è dal 1947 un fiore all’occhiello di San Miniato in Italia e non solo: è il più antico festival della drammaturgia dello spirito. Anche l’opera di Puccini, appunto, sarà aperta gratuitamente al pubblico e vedrà in scena oltre 60 orchestrali, e artisti di altissimo livello".

Lei ha voluto Palazzo Grifoni, la vostra sede, come Casa della Cultura del territorio. Questi grandi eventi ampliano e rafforzano questo progetto?

"Sicuramente sì. Abbiamo voluto far vivere questo bellissimo palazzo mettendolo al centro di iniziative importanti. Ed i risultati sono arrivati. Abbiamo ospitato con successo grandi nomi del panorama nazionale: da Paolo Crepet a Vittorio Sgarbi, a Matteo Marzotto nel marzo scorso. E solo per citarne alcuni. Abbiamo presentato libri, offerto conferenze e riflessioni su molti argomenti. Alla cultura dedichiamo il 65 per cento delle nostre risorse".

Nei prossimi giorni ci saranno altri appuntamenti?

"Si, anche a giugno. Il 21 a San Romano sosteniamo un’iniziativa che prevede un concerto molto interessante per ricordare la figura del luogotenente dei carabinieri Pio D’Addio, recentemente scomparso: è stato un uomo e un militare molto apprezzato e amato. Il 23 giugno presenteremo la pala d’altare La Madonna del Rosario che la Fondazione ha acquistato ad un’asta a Stoccolma: opera che grazie a questa iniziativa tornerà dopo oltre duecento anni nella chiesa di Cigoli dalla quale proveniva. Infine nel mese di settembre ci sarà un’iniziativa in omaggio al cinema dei maestri Taviani".