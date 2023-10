Fondazione Crsm e futuro: "Dobbiamo essere l’innesco del fuoco della solidarietà"

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

"La Fondazione deve alimentare il fuoco del fare dei molti volontari che testimoniano concretamente l’amore per il prossimo, la Fondazione deve essere l’innesco che genera il fuoco, quella fiammella che ne accende altre per formare un prato di luci", ha detto Giovanni Urti, avvocato, neo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, che ha parlato per la prima volta all’assemblea dei soci – presente anche il vescovo monsignor Giovanni Paccosi – per illustrare obiettivi e sfide che attendono la più importante istituzione del territorio, che è motore strategico di sviluppo sociale e crescita culturale

Presidente, c’è un mondo di realtà associative che vive ed opera, sul nostro territorio, grazie al sostegno della Fondazione. Come si caratterizzerà ancora questo rapporto?

"Il volontariato è fondamentale, è la grande risorsa e noi non faremo mancare mail il supporto. Grande attenzione la dedicheremo ai progetti: privilegeremo quelli che avranno maggior possibilità di amplificare l’intervento della Fondazione gettando il seme dove il “campo sociale” è ferito e sofferente".

E’ anche una questione di risorse, giusto?

"Dobbiamo tenere gli occhi attenti sulla risorse che non sono infinite. Noi dobbiamo tutelare il patrimonio e quindi il valore delle attività finanziarie nel tempo, e generare un flusso di risorse annue in grado di alimentare costantemente l’attività di erogazione. Ecco perché dobbiamo sfruttare al massimo la leva della sussidiarietà: ogni intervento della Fondazione deve essere il motore, unitamente alle altre forze e risorse del territorio, che genera il risultato. Alla Fondazione non dovrà essere demandata la realizzazione del progetto: noi dobbiamo essere quelli che mettono il mattone che manca per completare l’opera, quelli che mettono il tetto alla casa: questo vuol dire che la struttura deve essere già forte e solida".

Dunque progetti ben costruiti, potenzialmente capaci di cogliere i migliori obiettivi, e dalla forte valenza sociale?

"Senza dubbio. Non abbiamo, appunto, risorse illimitate e pertanto dobbiamo da queste ottenere, a beneficio della collettività, il maggior risultato possibile".

La sinergia con Credit Agricole resta fondamentale

"Dopo aver perso la nostra cassa di Risparmio, Credit Agricole si è rivelato un valido e leale alleato con il quale riprendere il cammino a servizio dei territori. Credit Agricole rappresenta un gruppo bancario che ha costruito la sua forza attraverso la progressiva aggregazione di realtà locali ponendosi quale interlocutore serio e affidabile al servizio e alla guida dello sviluppo dei territori, nella consapevolezza che proprio da questo sarebbe derivata la sua forza e il suo durevole beneficio. Io credo e confido molto nello stretto legame che si è creato fra Fondazione e Credit Agricole in un rapporto sinergico dove l’uno è funzionale all’altro e viceversa".

Lei ha parlato anche di importanza delle radici e dei valori che portarono alla fondazione della banca. Perché?

"Nessuna operazione nostalgica. I principi che originarono la nascita della Cassa di Risparmio di San Miniato costituiscono ancora oggi via e faro per la nostra Fondazione e rappresentano i cardini dell’insegnamento sociale cattolico che esalta la dignità della persona umana contenente al proprio interno i capisaldi del bene comune, della crescita, della sussidiarietà e della solidarietà. Questi sono i capisaldi che devono orientare il nostro cammino. Sta a noi attualizzarli nell’opera quotidiana di gestione della Fondazione e del suo lavoro sul territorio".

Arte e cultura resteranno settori a cui guarderà con attenzione la Fondazione?

"Certamente, da sempre ci hanno visto impegnati e continueremo a farlo. E insieme a questi due settori, continuerà ad avere attenzione settori, anche il mondo dei giovani e la loro formazione e istruzione. Sempre con progetti mirati al loro futuro e al territorio. Anche nelle prossime settimane proseguirà la nostra collaborazione con l’istituto Cattaneo con due progetti, uno dei quali è legato alla nostra sede, Palazzo Grifoni".