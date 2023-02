"Folle collocare la Rsa ai Fabbri di Treggiaia Meglio i siti abbandonati"

È di questi giorni la pubblicazione del verbale redatto dal comitato tecnico di valutazione ambientale, chiamato a esprimersi sulle varianti al piano attuativo, necessarie per realizzare la nuova Rsa ai Fabbri di Treggiaia. Oggi a queste valutazioni tecniche si aggiunge il parere politico di Matteo Bagnoli di Fratelli d’Italia. "Bene il protocollo d’intesa tra il Comune di Pontedera, la Società della Salute e l’Asl Nord ovest per per integrare l’offerta dei servizi residenziali, che porterà ad avere sul territorio una nuova Rsa che sarà destinata ad accogliere anche persone disabili che hanno bisogno e cercano un aiuto continuo – commenta la notizia Bagnoli –. Riteniamo però folle la collocazione di tale residenza ai Fabbri, dove già da anni ci sono continue problematiche di cattivi odori provenienti dal noto stabilimento di bestiame".

Una criticità, insieme a quella del rumore causato dal traffico, emersa anche nei documenti tecnici del comitato. "È necessario – continua Bagnoli – trovare un’altra collocazione, invece di costruire una nuova struttura sarebbe più opportuno utilizzare i numerosi immobili deserti che sono presenti nel Comune di Pontedera: l’ex scuola Corridoni la cui asta è andata deserta, l’ex centro Nicò sempre lì fermo ormai da anni, gli immobili Piaggio ormai in stato di abbandono. Riteniamo giusto riqualificare gli immobili sopracitati invece di andare a utilizzare del nuovo suolo, oltretutto in zone assolutamente non idonee ad ospitare una Rsa come quella dei Fabbri".