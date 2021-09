Bientina (Pisa), 7 settembre 2021 - Un uomo è rimasto folgorato mentre stava potando un albero, un pino, all'interno di un giardino privato. E' accaduto nel pomeriggio di martedì 7 settembre a Bientina, nella frazione di Santa Colomba. Sembra che l'uomo fosse un giardiniere arrivato nell'abitazione per degli interventi in giardino. Si tratterebbe dunque di un incidente sul lavoro.

Durante i lavori di potatura sarebbe rimasto folgorato da un cavo della corrente che passa vicino alla pianta. Immediato l'allarme. Sono arrivati il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri, i vigili urbani e i tecnici di Enel. E' intervenuta in particolare un'ambulanza con medico della Misericordia di Vicopisano.

Non è stato semplice recuperare l'uomo. Allertato anche l'elicottero Pegaso per un trasporto veloce in ospedale. Il ferito, che ha ustioni su una vasta parte del corpo, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale pisano di Cisanello.