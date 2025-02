Flash Art Italia Award. Peccioli fra i candidati

Riflettori internazionali su Peccioli. Perchè? È l'unica amministrazione pubblica candidata ai prestigiosi Flash Art Italia Award, premio dedicato all’arte contemporanea. Flash Art è una delle riviste di arte contemporanea più importanti a livello internazionale. 58 anni di storia, doppia edizione in italiano e in inglese e una distribuzione in quasi 90 paesi in tutto il mondo. Per questo la candidatura del Comune di Peccioli è un elemento di grande prestigio e orgoglio per la comunità pecciolese.

Peccioli, infatti, è stato nominato tra i candidati della categoria "Premio arte e territorio" come progetto "che ha saputo valorizzare il legame tra l’arte contemporanea e il territorio, creando un impatto positivo sulla comunità locale". Un premio, alla sua prima edizione, che nasce con l’obiettivo di diventare il principale premio italiano dedicato all’arte contemporanea, offrendo un riconoscimento ampio e articolato all’interno dell’ecosistema dell’arte in Italia. La cerimonia di premiazione, alla quale sarà presente il sindaco Renzo Macelloni, si terrà venerdì 7 febbraio al Cinema Modernissimo di Bologna e qui saranno svelati i vincitori del premio, decretati da una giuria altamente qualificata composta per il 2025 da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Enea Righi, Luca Lo Pinto, Mariuccia Casadio, Bruna Roccasalva, Andrea Bellini, Alessandro Rabottini, Pierluigi Sacco, Maria Luisa Frisa.

Sono soltanto 7, nella categoria arte e territorio, i candidati al premio Flash Art Italia Award. Con Peccioli e il suo lungo lavoro di valorizzazione del territorio grazie all’arte contemporanea a all’istituzione del Macca, il primo museo di arte contemporanea a cielo aperto pubblico d’Italia, ci sono, fra gli altri il laboratorio d’arti visive in ambiente Dolomiti Contemporanee e la mostra diffusa di Italics, in particolare Panorama Monferrato. Una concorrenza davvero di alta qualità ma che dà ancora più prestigio alla candidatura del Comune di Peccioli.