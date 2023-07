FiPiLi, il sogno della terza corsia. "Basta slogan e promesse"

Pontedera (Pisa), 30 luglio 2023 - La Fi-Pi-Li e le terza corsia. Con una priorità: il tratto compreso tra Pontedera e la biforcazione verso Pisa e Livorno. Una promessa che il presidente della Regione Eugenio Giani ha fatto sottolineando che qui c’è " la massima intensità di traffico, si creano sempre le file più evidenti e qui il terreno per farlo".

"Siamo felici di tutto questo – spiega Maurizio Bandecchi di Assotir Toscana –.Quindi Giani realizzi l’opera e dopo, ma solo dopo, siamo disposti a metterci ad un tavolo e parlare del pedaggio. Ovviamente il pedaggio solo in quel tratto che è di pochi chilometri". Una replica che si inserisce nella posizione dell’associazione di categoria sulla più ampia questione delle criticità della "veloce" e sulla proposta di chiedere ai mezzi pesanti di versare un pedaggio per circolare sulla Firenze-Pisa-Livorno. Assotir ha evidenziato che "è ingiustificato chiedere di pagare un pedaggio prima di realizzare le opere necessarie". Ma soprattutto ha evidenziato che "il pedaggio selettivo imposto ai soli Tir garantirà appena alcune decine di milioni di euro, mentre per la messa in sicurezza e per l’adeguamento dell’infrastruttura serviranno invece diverse centinaia di milioni".

Si parla di costi che potrebbero sfiorare i 10milioni di euro al chilometro. Il mondo del trasporto da mesi critica l’ipotesi del pedaggio ritenendola una scelta politica incomprensibile che colpisce una categoria, che è strategica per l’economia e per il lavoro di distretti importanti. La terza corsia è il passaggio strategico per portare la superstrada nel futuro. Che necessita di corsia di emergenza – ricorda Assotir – ma anche piazzole di sosta, e interventi per migliorare la sicurezza attiva e passiva.

C.B.