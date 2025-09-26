La Fi-Pi-Li fra pedaggio e bollino. “I costi non ricadano sulle imprese”

Pontedera, 26 settembre 2025 – La superstrada ancora al centro del dibattito. Confcommercio ha una posizione chiara: “Niente pedaggio”. “Riteniamo che questa superstrada, per la sua natura di scorrimento veloce e per il suo ruolo di arteria vitale per il traffico locale, debba rimanere totalmente accessibile e senza costi diretti per le imprese e di conseguenza per i cittadini – spiega una nota – . La vera domanda che ci poniamo è: come reperire gli investimenti necessari per una Fi-Pi-Li all’altezza del suo ruolo e delle esigenze del territorio?”.

“Quel che è certo – dice il direttore generale Federico Pieragnoli – è che non possiamo far ricadere su imprenditori e commercianti, che già pagano il 70% di tasse, le spese per sostenere interventi importanti e necessari sulla superstrada, un’infrastruttura tutt’oggi inadeguata, a partire dall’ampliamento con una terza corsia nel tratto da Pontedera-Ponsacco e al bivio Pisa-Livorno, in modo da togliere quello che è oggi è a tutti gli effetti e un freno allo sviluppo non solo della provincia di Pisa, ma dell’intera Costa”.“Gli interventi sulla sicurezza sono assolutamente decisivi – continua Pieragnoli –. Non possiamo più permetterci di ignorare le criticità strutturali evidentissime di questa infrastruttura fondamentale. È doveroso garantire un transito sicuro a tutti i cittadini e a tutte le merci che ogni giorno percorrono la Fi-Pi-Li”. La questione della superstrada – inadeguata, senza terza corsia, tutta buche, code, avvallamenti e cantieri – è anche tema di duello politico. Forza Italia attacca la proposta del sindaco di Pontedera Matteo Franconi di “mettere un bollino (come in Svizzera) per il pedaggio. Un bollino “per la sistemazione di una viabilità così importante a tutti i cittadini che la usano, e quindi camion e auto, moto e pullman, di due euro l’anno – dicono Roberto Sbragia e Roberta Salvadori candidati consiglieri alla Regione Toscana per Forza Italia –: peccato che i conti non tornino e in questo modo verrebbero “recuperati” solo pochi milioni di euro, utili alla costituzione di una nuova società pubblica, ma del tutto insufficienti a ogni reale e concreta promessa di sistemazione di questa arteria necessaria a tutta la Regione”.