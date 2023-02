Fiorini rompe gli indugi "Pronto a candidarmi"

di Sarah Esposito

Archiviate le primarie per la scelta del segretario nazionale e regionale del Pd, adesso è tempo di concentrarsi sulle prossime elezioni amministrative. Mancano soltanto due mesi e mezzo e in molti Comuni i nomi dei candidati a sindaco sono ancora incerti. A rompere gli indugi, a Montecatini Valdicecina, ci pensa Alberto Fiorini, classe ’59 e al fianco di Sandro Cerri già da due mandati. Proprio in queste ore Fiorini ha scritto al segretario del circolo Pd di Montecatini, Renzo Rossi, di Ponteginori, Carlo Galeotti, e al segretario provinciale Oreste Sabatino, di essere disponibile a candidarsi. Sul tavolo Fiorini mette la sua esperienza maturata come consigliere prima e assessore poi, la conoscenza degli aspetti amministrativi e del territorio. Chiede di aprire un confronto sulle prospettive e sui temi che riguardano Montecatini Valdicecina e si dice disponibile a sottoporsi anche a eventuali primarie, qualora emergessero altre candidature nell’area del centrosinistra. "Montecatini – spiega Fiorini – è il luogo in cui sono nato e che ho conosciuto ancora più a fondo in questi anni da consigliere e da vicesindaco. Perché voglio candidarmi? Per proseguire un percorso già intrapreso. La mia vuole essere una candidatura in continuità con l’amministrazione Cerri, per ciò che riguarda opere pubbliche e progetti".

Nelle prossime ore si saprà quale sarà la risposta del Pd all’attuale vicesindaco con delega all’urbanistica, all’ambiente, alla viabilità, al sociale e alla sanità. E soprattutto se ci saranno altri candidati per il centrosinistra. I cittadini di Montecatini saranno chiamati alle urne il prossimo 14 e 15 maggio insieme ai residenti di altri 20 Comuni toscani. Il tempo è poco, eppure la nebbia intorno ai candidati è ancora fitta. Nelle scorse settimane si è parlato di una possibile candidatura di Margherita Pala, la consigliera comunale che ha preso le distanze dalla maggioranza perché in disaccordo sulla posizione tenuta sulla gestione della chiusura delle scuole medie. Tra i papabili c’è anche Francesco Auriemma, carabiniere e volto noto del volontariato. Poi sarà tempo di campagna elettorale e di programmi da sottoporre agli elettori.