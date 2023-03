Fiorini, basta politica "Deluso dal mio partito"

Una forbice di cinque voti che ha fatto tramontare il sogno di Alberto Fiorini a candidarsi a primo cittadino. Il verdetto delle primarie, che ha visto l’ascesa di Nadia Giannelli alle primarie come vessillo Pd alle prossime amministrative di maggio, porta l’attuale vice sindaco a riflessioni e confessioni amare, spaccati che i Dem dovranno gestire, o digerire, in campagna elettorale. "Ho chiesto le primarie. Le ho perse, sebbene per soli 5 voti. Da iscritto al Pd ne rispetto l’esito e faccio il mio in bocca al lupo a Nadia Giannelli per la prossima campagna elettorale. Ringrazio i 129 residenti nel Comune di Montecatini, che mi hanno dimostrato fiducia ed apprezzamento. Ma la mia esperienza di amministratore del Comune di Montecatini Valdicecina finisce qui – esordisce Fiorini - un’esperienza iniziata nel 1999, 24 anni fa, durante i quali ho dedicato al mio Comune, energie e tempo". Ma ecco lo strappo: " Non farò parte della lista di centrosinistra alle prossime elezioni. Da domenica sera, solo gli amici più veri e sinceri mi hanno chiamato. Non ho ricevuto telefonate dai segretari dei Circoli del Pd, Renzo Rossi e Carlo Galeotti o dai segretari del mio partito. Tra l’altro, leggo che Nadia Giannelli è interessata solo al "mio" elettorato. Non ritengo corretto l’operato del segretario comunale del Pd che, anziché assumere un atteggiamento super partes come il ruolo avrebbe suggerito, ha parteggiato per la mia competitor, partecipando attivamente alle sue iniziative e chiedendo il voto per la stessa. Questo mi è dispiaciuto anche per la comune militanza politica pluridecennale. A questo si aggiunge un lungo lavoro di screditamento e delegittimazione della giunta Cerri, di cui faccio parte, che rischia di compromettere l’esito delle prossime elezioni comunali per il centrosinistra". Una lettera intrinseca di accuse, e di un arrivederci dal retrogusto amaro, vergato nero su bianco. "Non fuggo né mi dileguo. Il mio impegno politico all’interno del Pd rimane e lavorerò per una fase politica nuova dentro il partito, all’insegna di modalità più trasparenti e meno personalistiche. Del resto, anche qui – conclude l’analisi di Fiorini - serve un cambiamento".

I.P.