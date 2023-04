Finti broker per false polizze auto Comune pubblica come difendersi

Nessun territorio ne è immune. I casi ai ripetono. Finti broker e finte agenzie assicurative per truffare i cittadini con l’Rc auto restano in agguato. Il Comune di Fauglia diffonde sul sito una serie di informazioni dei carabinieri che mirano a mettere al riparo i cittadini dalle truffe. Ma come riconoscerle? Come difendersi? A fare spia che può trattarsi di un inganno, per prima cosa, è il prezzo particolarmente allettante e il metodo di pagamento richiesto: tramite Qrcode o attraverso bonifico ad una persona fisica. E’ quindi necessario prestare la massima attenzione perché non c’è solo la perdita di denaro, ma anche un rischio maggiore: il ritenere la propria auto coperta da polizza assicurativa quando in realtà non lo è. I carabinieri, si apprende dall’appello del municipio, invitano a diffidare dai contatti che avvengono esclusivamente tramite e-mail (in provincia offerte ne stanno arrivando) o whatsapp, a chiedere sempre a chi propone la polizza per quale compagnia assicurativa lavora verificandone poi l’esistenza. Da qui la controprova: contattare l’agenzia indicata attraverso il telefono fisso e controllare con le varie App per smartphone l’effettiva copertura assicurativa una volta stipulata la polizza. Sul sito dell’Istituto di vigilanza per le assicurazione c’è poi un numero verde da contattare le informazioni e segnalazioni.