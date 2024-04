Finiti tutti i lavori. Ora l’ufficio anagrafe torna al proprio posto

L’anagrafe torna al suo posto. L’ufficio riapre nella sede di via Aporti a San Miniato Basso. Conclusi i lavori per l’ampliamento della comunale uno che hanno interessato il vecchio ingresso, un intervento necessario che ha comportato il provvisorio trasloco dell’ufficio in palazzo comunale, da oggi i servizi demografici tornano a casa, mantenendo il consueto orario al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì dalle 9 alle 17. "Dopo un mese di lavori, adesso l’ufficio torna regolarmente nella sede di via Aporti - spiega il sindaco Simone Giglioli -. Questo intervento ci ha permesso di estendere i locali della farmacia, un’attività che è cresciuta tanto negli anni. L’operazione è stata possibile solo andando ad occupare gli ex locali della sezione Soci Coop che, per venire incontro alle nostre esigenze, ci ha concesso di utilizzare la sede adiacente al fondo dove, in precedenza, si trovavano i servizi demografici. In queste settimane i servizi demografici sono stati suddivisi in due sedi (anagrafe a San Miniato e stato civile ed elettorale a San Miniato Basso), un piccolo disagio che verrà ripagato dalla sistemazione del servizio".