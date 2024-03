Finiti i lavori all’acquedotto

Terminati i lavori di Acque Spa a Marti per il rinnovo della rete idrica in via

Martiri della Libertà. "Un intervento da 60mila euro che ha portato alla sostituzione di ’appena’ 200 metri di tubazioni, ma che è ben più significativo dei singoli numeri, vista la situazione che è andato a sanare – si legge in una nota di Acque – Questo lavoro era atteso da tempo dai residenti, per superare in modo definitivo i disagi dovuti alle cattive condizioni della vecchia infrastruttura, il cui rapido deterioramento aveva causato diverse rotture in passato. Mentre svolgeva i sempre necessari interventi tampone, il gestore idrico del Basso Valdarno aveva nel frattempo messo a punto gli ultimi dettagli di un lavoro risolutivo che, grazie anche alla stretta sinergia con l’amministrazione comunale, si è chiuso come da programma".