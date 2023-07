Finge di aiutarla e le ruba la collana Ma poi la riconsegna all’anziana

Mora, sui 30 anni, ladra. Pentita. Ha finto di aiutare un’anziana ottantottenne ad attraversare la strada e mentre le teneva un braccio sul collo le ha rubato la catenina d’oro. E’ successo ieri mattina intorno alle 11 tra via don Minzoni e il viale 2 Giugno a Castelfranco, come ha scritto il figlio su Facebook. E dai commenti che ne sono seguiti è facile pensare che questa malvivente, insieme ad altri complici che la seguivano o precedevano in auto, abbiano almeno tentato un altro furto simile a un uomo. Mentre un furto identito è stato consumato nella zona di Ponsacco.

La giovane donna ha affiancato la signora anziana mentre camminava sul marciapiede aiutandosi con il deambulatore.

"Ha avuto un approccio molto gentile, complimentoso, facendo anche finta di conoscerla dicendole di averla incontrata in farmacia – racconta il figlio – Mia madre si è rifiutata più volte e l’ha respinta, per quanto possa una donna di 88 anni. La ragazza ha insistito e in un fugace abbraccio le ha sganciato il girocollo d’oro. Poi ha accellerato i passi ha fatto cenno a una macchina dietro di fermarsi più avanti. Mia mamma si è accorta che non aveva più la collana e ha iniziato a gridare alla ragazza che avrebbe chiamato me e i carabinieri".

"A quel punto la giovane è tornata indietro, forse impaurita perché stavano passando altre persone, e ha detto a mia madre che la collana gli era caduta nel vestito, facendola riapparire e dandogliela in mano – conclude il figlio – Mia mamma mi ha chiamato e subito sono corso a vedere cosa le era successo e per cercare di rintracciare la giovane, ma non c’era più. Ho fatto denuncia alla stazione dei carabinieri di Castelfranco perché se ci riprova con altre persone anziane siano già al corrente".

Secondo la descrizione dell’uomo che, sempre a Castelfranco, sarebbe stato avvicinato dalla stessa giovane, la banda era a bordo di una utilitaria nera.