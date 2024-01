Finanziamenti per la Rems e l’ex ospedale psichiatrico

Sono 61 milioni di euro le risorse che in Toscana saranno utilizzate per undici interventi di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico, rivolti ad ospedali e servizi sul territorio. Rientra nel piano anche la realizzazione della nuova residenza sanitaria per esecuzione delle misure di sicurezza detentiva (Rems) nell’area ospedaliera di Volterra, in particolare la realizzazione della seconda fase del padiglione Livi – lotto 2, stralcio 2 - che, con un investimento di quasi 5,7 milioni di euro, consente di completare una delle strutture idonee al superamento degli ospedali psichiatrici in Toscana. Quasi 7 milioni sono destinati sempre a Volterra al terzo lotto di intervento del complesso dell’ex ospedale psichiatrico, a completamento degli interventi di consolidamento e miglioramento sismico finanziati con il Pnrr.