"Finalmente si torna a parlare di Gronchi in città"

di Luca Bongianni

Due giorni di cultura attorno ai temi del costituzionalismo italiano. Dopo cinque anni, da quando nel 2018 arrivò in visita il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Pontedera si torna a parlare della figura di Giovanni Gronchi. In questo fine settimana è stato organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna e dal Centro Giovanni Gronchi il convegno "Giovanni Gronchi e l’attuazione della Costituzione" che vedrà riunirsi nella città della Vespa docenti e figure istituzionali da tutta Italia. Si parte questa mattina, alle ore 10, nella sala degli specchi di Villa Crastan. Dopo i saluti istituzionali si entrerà nel vivo della discussione con due poli tematici che verranno trattati in successione: l’attivazione degli organi costituzionali e l’esercizio dei poteri presidenziali. Come detto interverranno docenti e ricercatori selezionati da più parti del Paese (come le Università di Firenze, Pisa, Sassari, Siena, Roma e così via), a cui si affiancano figure istituzionali della Camera dei Deputati e della Corte Costituzionale. Il convegno proseguirà domani, sempre dalle ore 10, a Museo Piaggio. Domattina si parlerà della cultura costituzionale e delle tradizioni politiche con un linguaggio anche meno scientifico sul tema. In quest’occasione l’invito è stato esteso anche agli studenti delle quarte e quinte degli istituti superiori, oltre che a tutta la cittadinanza e alle associazioni ed enti culturali del territorio.

"Avevamo iniziato a pianificare questo convegno nel 2019 poi la pandemia ha congelato l’organizzazione che abbiamo ripreso in questi mesi – spiega l’organizzatore Giulio Santini, 24enne dottorando della Scuola Superiore Sant’Anna e collaboratore del Centro Giovanni Gronchi – finalmente si torna a parlare di Gronchi in città, l’ultimo convegno venne organizzato nel 2015 quando si parlò di Gronchi e la politica estera". L’evento ha il patrocinio del Comune e della Fondazione Piaggio. "Siamo lieti ed onorati di ospitare questa vasta platea di studiosi e rappresentanze istituzionali – ha detto l’assessore Francesco Mori – C’è sempre la necessità di una riflessione costante sul ruolo e l’importanza dell’alto valore della Costituzione e della figura del concittadino Gronchi, per l’importanza che ha avuto per il Paese".