Filiera della pelle e le strategie in Cina La vera ripartenza dopo la pandemia

Dopo una pausa di quattro anni, l’All China Leather Exhibition (Acle) è tornato a casa, il prestigioso Shanghai New International Exhibition Centre. Appuntamento fondamengtale per capire il futuro della pelle e di tutta la filiera su un mercato strategico. Questo atteso ritorno mostra un mondo unito nel superare l’impatto duraturo della pandemia, mentre l’economia globale riprende gradualmente forza. Acle continua a riunire leader del settore, innovatori e appassionati di tutto il mondo. L’evento di quest’anno è impostato per svelare gli ultimi progressi, le tendenze e le innovazioni nel settore della pelle, offrendo opportunità senza precedenti per il networking, la condivisione delle conoscenze e la crescita del business. L’evento, nel suo attesissimo anno di ritorno, funge da forza positiva nella promozione del commercio e delle importazioni per l’industria cinese della pelle durante questo periodo di ripresa economica. Nonostante un contesto economico preoccupante, un eccesso di offerta di pelli e conflitti in corso, la partecipazione ad ha superato le aspettative, con oltre 1.000 espositori provenienti da 29 paesi e regioni che partecipano all’evento. Questo include 14 padiglioni nazionali che rappresentano le province di Australia, Brasile, Cina (Guanghe, Pingyu, Ouhai, Wuji e Xinji), Francia, Italia, Pakistan, Taiwan, Thailandia e Stati Uniti.

Questa partecipazione è un chiaro segnale della necessità di una piattaforma di business professionale per aumentare le vendite e offrire l’accesso a nuovi contatti e clienti esistenti. Nonostante il numero di visitatori dopo un intervallo di quattro anni può essere difficile, i dati storici suggeriscono un’affluenza significativa di oltre 20mila partecipanti provenienti dalle principali province manifatturiere cinesi. Durante la fiera saranno presenti tanti eventi, come la presentazione di Elkem Silicone sui suoi additivi ecocompatibili per la pelle a basse emissioni di carbonio e tessuti tecnici rivestiti in silicone sostenibile e l’incontro dell’International Tanning Industry Executive Summit con esperti del settore per tante discussioni approfondite.