Fiera di San Luca, operazione rilancio

L’amministrazione comunale cerca un gestore per rilanciare l’Antica Fiera di San Luca. Si cerca un gestore, intanto, che possa organizzare per le prossime due edizioni, quindi per quelle che si svolgeranno nell’ottobre 2023 e 2024 con possibilità, a discrezione del Comune, di un rinnovo fino ad un massimo di un anno. Lo storico Expo che tradizionalmente si svolgeva in piazza del mercato, di fianco al luna park, negli ultimi anni aveva subito un lento e progressivo declino. Fino alle ultime edizioni che, dovendo anche fare i conti con tutte le problematiche legate al periodo pandemico, erano rimaste ampiamente sotto le aspettative relativamente all’importanza che riveste per la città questa manifestazione. Una fiera giunta alla sua 552esima edizione e diventata una delle più antiche d’Italia. Ecco che l’amministrazione comunale, come aveva già annunciato quando lo scorso anno venne deciso di annullare l’edizione, riparte con un nuovo bando che possa affidare per tempo l’organizzazione dell’evento ad un gestore unico. Il Comune garantisce la gratuità del suolo pubblico, quindi lo spazio all’interno del parcheggio del Panorama, lato nord, settore est ed ovest, dove verranno allestiti spazi espositivi e attività ricreative. "Il soggetto attuatore – si legge – potrà scegliere se organizzare la manifestazione in due fine settimana consecutivi o in 6 giorni consecutivi".

L’ingresso dovrà essere libero. Il gestore dovrà occuparsi del piano di comunicazione, creazione logo, realizzazione sito internet dedicato, ricerca di sponsor, organizzazione di iniziative ricreative e di intrattenimento e così via. Tanti altri sono i requisiti richiesti al soggetto per un evento che potrà tornare ad essere protagonista in Valdera o addirittura a livello regionale come lo era in passato. Già lo scorso anno un soggetto si disse interessato ad organizzare la Fiera ma i tempi erano stretti e questo decise poi di non farne di nulla, con l’intenzione di ripresentarsi per l’evento dell’anno successivo. A breve verrà pubblicata la manifestazione d’interesse per raccogliere le eventuali adesioni.

Luca Bongianni