"Fibra ottica Dissestate le strade a Pontedera: Interrogazione al Sindaco"

Sotto la lente la posa della fribra ottica. A sferrare l’attacco sull’esecuzione delle opere è Alberto Andreoli (foto) di Presidio Civico Pontedera che attacca: "Nella realizzazione di questa importate opera pubblica L’amministrazione comunale di Pontedera non ha adeguatamente vigilato e si sta muovendo soltanto in prospettiva elettorale". Andreoli fa il punto: "Strade e marciapiedi si trovano in condizione da costituire vere e proprie insidie stradali per pedoni e ciclisti, oltre a forti disagi ai soggetti diversamente abili nell’utilizzo quotidiano delle carrozzelle e dei deambulatori"."Si vedono ovunque cavi che fuoriescono dai marciapiedi e ciò fa presumere che le opere non siano terminate - dice – oppure che i cittadini non siano stati minimamente informati dall’amministrazione comunale circa la possibilità di usufruire di questo importante servizio". Andreoli ricorda che il decreto scavi dice che "le opere dovevano essere eseguite privilegiando il ricorso alla metodologia della cosidetta “micro trincea” attraverso l’esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni". "In ogni caso qualunque tecnica di scavo sia utilizzata, devono essere adottati tutti i possibili accorgimenti al fine di evitare i cedimenti del corpo stradale – aggiunge Andreoli – . In tutte le tipologie di strada, quando la minitrincea o trincea è ubicata in carreggiata, gli strati di binder e usura devono essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli strati originari al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura". Da qui la scelta di un’interrogazione al sindaco.