Ponsacco (Pisa), 23 dicembre 2019 - Paura a Ponsacco in via di Gello, di fronte al negozio Maxitracce, per l'incendio di una macchina. Il rogo è divampato poco prima delle 17 di oggi, lunedì 23 dicembre.

Le fiamme hanno avvolto in pochissimo tempo il vano motore. La ragazza che era alla guida dell'utilitaria è riuscita a mettersi in salvo e con l'aiuto di altre persone ha cercato di spegnere il rogo con un estintore messo a disposizione da un altro automobilista. In via di Gello sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Ponsacco. L'incendio sarebbe stato causato da un guasto all'impianto elettrico. Non ci sono feriti.