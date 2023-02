Fiaccolata per la pace fino in Rocca Oltre 500 persone con Shalom

In tanti, oltre cinquecento. Un successo ed un grido solo: "fermiano la guerra". Una partecipazione davvero sentita e numerosa ai vari momenti della serata di venrdì culminata con la fiaccolata per la pace ed il disarmo che si è conclusa in Rocca. Sindaci, rappresnetanti delle istutuzioni, decine e decine di associazioni, volontari, liberi cittadini, hanno voluto esserci all’appuntamento organizzato da Shalom e Diocesi di San Miniato e sostenuto anche dalle amministrazioni comunali del territorio. La serata è iniziata con l’inaugurazione della mostra "I volti della pace", in piazza Buonaparte, ed è proseguita con la cena a pane e acqua e si è conclusa, appunto, con il lungo serpentone per le strade di San Miniato fino a raggiungere il punto più alto. La Rocca, simbolo della città. "Faro" dei giorni più importanti e di quelli più bui. Centinaia di fiaccole hanno popolato il colore della notte per chiedere che la parola passi alla persone e smettano di tuonare i cannoni. Tornati e seminare morte nel cuore dell’Europa. Un’iniziativa che è stata celebrata, anche a San Miniato per tutto il Comprensorio del Cuoio, ad un anno dall’inizio del conflitto in Ucraina che, proprio in questi giorni, sat vivendo una nuova, drammatica, fase acuta.

C. B.