Fi-Pi-Li, strade e carenze. L’iniziativa di Assotir. Dibatto con i candidati

Niente confronto. Prima Eugenio Giani. Dopo Alessandro Tomasi. I due principali candidati alla guida della Regione Toscana ieri, a distanza di neanche due ore l’uno dall’altro, hanno incontrato il mondo dell’autotrasporto con l’iniziativa di Assotir nella sede di Valiani Veicoli Industriali a Santa Croce. A fare gli onori di casa Alessandro Valiani e il sindaco di Santa Croce Roberto Giannoni. Quindi la parola ad Anna Vita Manigrasso e Claudio Donati, rispettivamente presidente e direttore di Assotir, che hanno snocciolato – come in un rosario di misteri dolorosi – tutte le criticità di un settore vitale per l’Italia: dalle problematiche che riguardano la sostenibilità economica delle aziende, la concorrenza sleale, le carenze infrastrutturali. Ma anche i temi: legalità, formazione e carenza di personale.

Sul banco degli imputati, la Fi-Pi-Li. Giani, deciso: "Quella tocca a noi", ha detto il candidato del centrosinistra sottolineando che la Toscana sulle strade non si tira e non si tirerà indietro: "Ci sono due ponti in costruzione, quello fra Montelupo e Limite e quello fra Signa e Lastra a Signa – ha detto – . Venendo alla Fi-Pi-Li confermo il mio progetto: Toscana Strade Spa, che si arrivi o no al pedaggio che, comunque sia, non sarà subito. Prima il potenziamento. Con appalti non al massimo ribasso e lavori da fare la notte". Obiettivo: "terza corsia e, quando non è possibile, almeno la corsia de’emergenza". "Le strade vanno fatte – ha aggiunto Giani – . I collegamenti sono fondamentali e da questi dipendente il futuro della Toscana". Giani ha poi sottolineato l’impegno sul fronte della formazione professionale – che è uno dei punti sollecitati da Assotir – anche perché, solo in Toscana, il settore soffre della mancanza di 1500 unità di personale. Assotir, a sua volta, ha precisato che nel dialogo con la Regione "non siamo all’anno zero, ma sul pedaggio resta la netta contrarietà".

Sulla superstrada, Tomasi non ha lesinato critiche: "Non c’è un progetto, non ci sono risorse – ha detto –. Tutto al contrario, dunque. C’è un investimento da fare e chiedono soldi. In questo caso con il pedaggio. E’una situazione paradossale e ridicola: inizi la Regione a mettere le risorse in campo". E su Toscana Strade Spa? "Comprensibile che ci sia la paura diffusa che si tratti di un altro carrozzone", liquida il sindaco di Pistoia ciò che Giani ha promesso di difendere con i denti. Tomasi ha poi aggiunto, parlando di forti carenze infrastrutturali: "Qui le strade non si possono fare, è stato spesso tutto sulla mobilità" "Quando sarà fatto il porto della Darsena Europa come si faranno entrare le merci?". Lapidario sul tavolo della legalità: "Dove non c’è la politica, l’illegalità avanza". Fondamentali, poi, per il candidato del centrodestra la formazione e "scelte mirate per fermare la fuga dei giovani verso altre regioni o verso l’estero". Intermezzo fra un dibattito e l’altro, affidato alla splendida "Domani è un altro giorno" della Vanoni. Perfetta in clima elettorale".

Carlo Baroni