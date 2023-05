Fi-Pi-Li nel caos Tamponamento tra sette veicoli

Sette auto coinvolte. Due feriti trasportati in codice giallo all’ospedale di Pontedera, traffico bloccato per mezza mattinata. Ancora incubo sulla FiPiLi per centinaia di automobilisti e camionisti che ieri mattina poco dopo le 8 sono rimasti intrappolati per un tamponamento a catena sulla corsia in direzione mare dopo l’uscita di Ponsacco. L’ora di punta non ha certo facilitato le cose e così, in pochissimo tempo, si è formata una coda di oltre cinque chilometri con gli ultimi veicoli fermi ancor tre le uscite di Montopoli e Pontedera.

Oltre al corposo numero di veicolio coinvolti (ben sette, come detto), la FiPiLi è rimasta praticamente chiusa anche per l’intervento dei mezzi di soccorso: quattro ambulanze, un’auto medica con il medico e l’infermiere del 118, i vigili del fuoco. Due i feriti in condizioni più preoccupanti, trasferiti al Lotti in codice giallo. Sono stati ricoverati, ma non sono in pericolo di vita. Altri sono stati medicati sul posto. E altri ancora si sono fatti refertare in ospedale lamentando contusioni tipiche del post-tamponamento. Traffico in tilt fino a dopo le 10 sia in superstrada che nelle strade secondarie.

g.n.