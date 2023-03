Fi-Pi-Li, auto contro moto. Grave un centauro

Ancora un sabato pomeriggio segnato da un incidente sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Ieri, attorno alle 17, fra Pontedera Ovest e il bivio per Pisa si è verificato un sinistro nel quale sono rimaste coinvolte una moto e un’auto: secondo alcuni testimoni il motociclista sarebbe stato sbalzato dalla moto nella carreggiata opposta. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dalla centrale operativa del 118 e la polizia stradale. Il traffico è stato bloccato in tutte e due le direzioni e si sono creaste lunghe code, prima di essere riaperto intorno alle 18. Il centauro – si apprende – è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale "Lotti" di Pontedera. Mentre gli agenti della polizia stradale di Livorno hanno proceduto con i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente.

C. B.