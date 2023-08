Estate di code infinite: anche 20 chilometri. Il dramma Fi-Pi-Li, tra rabbia e proteste

Pontedera, 10 agosto 2023 – «Buongiorno a tutti, da Pontedera in direzione Pisa è libera? Grazie e buona giornata". Ci siamo ridotti anche così, a salutare via social tutti i compagni di viaggio sulla "veloce" per capire, una volta entrati, a che ora si esce oggi e in che condizioni. Perché non si sa mai cosa può accadere una volta entrati nei gironi" della superstrada.

La Fi-Pi-Li resta la croce della Toscana e di quanti sono costretti ad utilizzarla: la direttrice da Firenze al mare è strategica e fondamentale per i collegamenti, e per il tessuto economico e commerciale; strategica, quanto purtroppo pericolosa per le carenze che si porta dentro fin dalla nascita e malmessa; una roulette russa tra buche, cantieri e rallentamenti, da far accapponare la pelle.

Con i rinforzi dei vacanzieri e dei pendolari delle spiagge la capienza della superstrada è al limite. Se poi, insieme a tutto questo ci si mettono i cantieri succede come una manciata di ore fa: " 35 minuti da Pontedera a Ponsacco, questione di pochissimi chilometri", si lamenta una viaggiatore su uno dei tanti gruppi social dei "Dannati della Fi-Pi-Li". In questo caso era un cantiere per il taglio della vegetazione. Risultato: "code di almeno 20 chilometri" un’ora e quaranta minuti per percorrere la strada da San Miniato a Livorno.

Una strada, quella di cui stiamo parlando, costellata nella sua storia passata e attuale di incidenti tragici, e dotata di alcuni svincoli molto critici. Pochi giorni fa l’annuncio che fra i primi due interventi che farà Toscana Strada c’è la terza corsia nel tratto tra Pontedera e la biforcazione verso Pisa e Livorno. Nell’attesa è un pendolare a tentare un soluzione: "un tutor a ogni ingresso e uscita, limite tassativo a 90 su tutta la tratta e sanzioni severe a chi sgarra". Non male.