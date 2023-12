Festività Riapre il presepe delle magie

CALCINAIA

E’ pronto nuovamente a far luccicare gli occhi di ogni visitatore che non ha mai avuto modo di ammirarlo, mentre chi già lo conosce avrà l’opportunità di scoprire quale migliorie, quali varianti sono state apportate quest’anno. Per la Festa di Natale in Centro a Calcinaia sarà inaugurato anche il presepe allestito nella chiesa di san Michele (più nota come chiesa della Compagnia) da un gruppo di volontari della parrocchia.

Un’opera che non manca mai di stupire per il connubio tra tecnologia e sacralità che riesce a creare e ogni anno richiama migliaia di persone che restano affascinate da tale meraviglia. A meravigliare sarà ancora l’automazione e la tecnologia della rappresentazione ideata dai volontari calcinaioli che non si sono limitati a raffigurare la nascita di Gesù, ma grazie ad una perfetta commistione tra effetti speciali e contributi audio scovati nei più celebri film della storia di Cristo, ne hanno in pochi minuti tratteggiato la vita.

Anche quest’anno la rappresentazione è stata ulteriormente impreziosita da nuove scene e farà parte di Terre di Presepi, l’itinerario dei più bei presepi artistici della Toscana. Tante le novità, tanti i giochi di luce, gli eventi atmosferici, le musiche e i dialoghi che rendono sempre più affascinante una creazione che vale la pena di essere vista e rivista. Il presepe potrà essere visitato, ad ingresso libero, a partire da domani e fino al 7 gennaio, secondo il seguente calendario: domani dalle 15 alle ore 20, mentre il 24, 25 e 26 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. E ancora: 1, 6 e 7 gennaio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

Domani, giorno della prima apertura che coincide con la Festa di Natale in Centro, il presepe resterà aperto alle visite tutto il pomeriggio dalle 15 fino alle 20. L’ingresso allo spettacolo del presepe è libero, ma è gradita un’offerta che sarà devoluta in beneficenza. All’interno della chiesa che ospita il presepe, sarà allestita una mostra di disegni inerenti la natività, fatti dai bambini della scuola dell’Infanzia Coccapani di Calcinaia.