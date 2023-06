Festival teatro romano Si accendono le luci

di Ilenia Pistolesi

Si riaccendono le luci sull’area del teatro romano dove dal 7 luglio al 6 agosto è in programma la 21esima edizione del festival internazionale, dedicata Giorgio Albertazzi. Alla presentazine, nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso, hanno partecipato il presidente dell’assemblea legislativa Antonio Mazzeo, il consigliere regionale Diego Petrucci, il sindaco Giacomo Santi e il direttore artistico del festival Simone Migliorini. "La Toscana è terra di arte, cultura e bellezza e Volterra è un tesoro prezioso – ha detto Antonio Mazzeo – e risponde perfettamente alla nostra idea di Toscana. Investire sulla cultura e sul teatro significa investire in libertà. Sapere che una stagione teatrale di grande qualità si svolge all’interno di uno degli scenari più belli della Regione significa essere punto di riferimento culturale a livello nazionale e diventare un modello anche per altre esperienze teatrali". "Il festival è un esempio virtuoso per la nostra regione – ha detto Diego Petrucci – e il tema della rigenerazione di luoghi e spazi unici, come il teatro romano di Volterra, è un esempio valido per tutta la Regione. Sarebbe bello andare in questo luogo per respirare il senso della storia e del tempo anche se gli spettacoli fossero brutti, ma non è questo il caso perché gli spettacoli sono molto belli a partire dalla prima opera, ‘Bruto’ dal Giulio Cesare di Shakespeare, e con una stagione che prosegue con appuntamenti di assoluto rilievo". "Una stagione molto attesa perché il festival non è soltanto teatro – ha ricordato il sindaco Santi– ma anche danza, musica, laboratori e vengono coinvolti spazi importanti della città: dal teatro romano alla pinacoteca civica al museo Guarnacci. Stiamo assistendo ad una forte ripresa del turismo soprattutto quello internazionale e la città è molto viva con molte proposte culturali diverse". "Il programma – ha detto il direttore artistico Migliorini – è molto articolato e possiede un’impronta internazionale con presenze significative che provengono da Francia, Inghilterra e Germania. Ci sarà anche il Premio Ombra della Sera e il Premio Volterra 22 in calendario il 5 agosto. Celebriamo alcune importanti ricorrenze come quella di Plinio il Vecchio con lo spettacolo Gaius Plinius Secundus, ricordiamo Shakespeare con la nostra produzione il Bruto la sera del 7 luglio e con il recital Canzoni e fiorilegi in programma il 4 agosto. C’è lo spettacolo Noche de Tango che omaggia il grande scrittore argentino Borges e quest’anno celebriamo anche i cento anni dalla nascita di Giorgio Albertazzi, un autore molto legato alla città e alla mia personale esperienza nel teatro. Un maestro al quale dedichiamo il festival, in particolare i due laboratori: il primo condotto a luglio da David Raffaello Lauro e il secondo, diretto da grandi maestri inglesi per far rivivere l’esperienza del laboratorio di Albertazzi".