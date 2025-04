Festival A Peccioli la musica elettronica

Sulla spettacolare ribalta dello spazio multifunzionale all’aperto del Triangolo Verde, i dj verranno accompagnati da artisti visivi e performer che renderanno l’esperienza ancora più suggestiva, per celebrare la musica e l’arte. Stiamo parlando della prima edizione di "Ayura Roots of Sound" il 12 luglio dalle 17 all’una del mattino. E’ il festival, dedicato alla musica elettronica e alle arti performative, che è organizzato da City Sound & Eventscon Belvedere spa e con il patrocinio del Comune. La direzione artistica è a cura di Leonardo Brogi e 16Dee di Edoardo Scarpellini. Ma chi sono i quattro big di cui è stato svelato il nome? Alex Neri, maestro nel fondere house e techno con sfumature jazz e funk, Carl Craig, innovatore della techno di Detroit, Lil Louis, pioniere della house music, e Ralf, celebre per il suo stile eclettico che attraversa disco e techno. Saranno i protagonisti indiscussi di questa nuova avventura musicale.

"Siamo felici di questa collaborazione nata tra l’amministrazione comunale e City Sounds & Events, già conosciuta e apprezzata sul nostro territorio per eventi di portata mondiale come quelli al vicino Teatro del Silenzio, a Lajatico – dice il sindaco Renzo Macelloni –. Il Triangolo Verde di Legoli non è solo un impianto di smaltimento e trattamento rifiuti, ma sempre di più un luogo di eventi e di interesse turistico per italiani e stranieri. L’aver concepito ormai da tempo questo spazio come una sfida culturale, come opera d’arte contemporanea in continua trasformazione, ha permesso di creare le condizioni per ospitare oggi iniziative come questa". Il Triangolo Verde, situato a pochi chilometri dal borgo di Peccioli, è un simbolo di riqualificazione urbana e sostenibilità. Un impianto di smaltimento e trattamento rifiuti diventato luogo di arte contemporanea e di eventi culturali, visitato ogni anno da decine di migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. Un modello di gestione che ospita le imponenti sculture "Presenze", gli ormai famosi Giganti del gruppo Naturaliter. Loro stessi simbolo di rigenerazione. Cosa aspettarsi? Un’esperienza multisensoriale unica, destinata a lasciare il segno. In un luogo magico capace di ospitare 4mila persone. Biglietti disponibili online sul sito Vivaticket, Dice, TicketSms.

Carlo Baroni