Festa per i quarant’anni dei donatori Fratres

MONTECALVOLI

Il gruppo donatori di sangue Fratres compie quarant’anni. Da stasera iniziano i festeggiamenti con un apericena organizzato insieme al circolo Acli in piazza del Comune. Durante la serata, che avrà inizio alle 20, "tutti i presenti saranno allietati da una stupenda sorpresa". Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al 346 5410276 fino ad esaurimento posti. I festeggiamenti per il quarantennale dei Fratres di Montecalvoli proseguono domani, venerdì 16 giugno, alle 21,30 in piazza dei Donatori di Sangue (a fianco della Misericordia) con lo spettacolo del complesso folk La Montesina, che sarà a ingresso libero. E, infine, dopodomani, sabato, alle 17, ritrovo nella sede di Montecalvoli Alto con sfilata per le vie del centro storico dei labari e deposizione corona al monumento ai caduti. Alle 18 ci sarà la messa del donatore di sangue nella chiesa di San Jacopo e a seguire aperitivo e cena al ristorante Oasi al Lago di San Donato aperta a tutti, con premiazione dei donatori, lotteria con ricchi premi.